В одному із кіосків Києва вибухнув газовий балон: є постраждалі

У Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Внаслідок події постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
металевому кіоску із приготування їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з подальшим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжні кіоски.
Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей: з них 2 працівники кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 людина, яка намагалася гасити пожежу та продавець суміжного магазину з продажу мобільних аксесуарів.
Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.
Нагадаємо,газовий балон вибухнув у багатоповерхівці на столичній Троєщині увечері 4 грудня. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.
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