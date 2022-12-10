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В одному із кіосків Києва вибухнув газовий балон: є постраждалі

Фото: в одному з кіосків Києва вибухнув газовий балон (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

У Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Внаслідок події постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

металевому кіоску із приготування їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з подальшим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжні кіоски.

Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей: з них 2 працівники кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 людина, яка намагалася гасити пожежу та продавець суміжного магазину з продажу мобільних аксесуарів.

Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

Нагадаємо,газовий балон вибухнув у багатоповерхівці на столичній Троєщині увечері 4 грудня. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

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КиївВибухГаз