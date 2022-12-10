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В одном из киосков Киева взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

Фото: в одном из киосков Киева взорвался газовый баллон (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

В Голосеевском районе Киева в одном из киосков еды быстрого приготовления взорвался газовый баллон. Вследствие происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска.

В результате взрыва пострадали пять человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар и продавец смежного магазина по продаже мобильных аксессуаров.

В результате пожара оба киоска сгорели полностью.

Напомним, газовый баллон взорвался в многоэтажке на столичной Троещине вечером 4 декабря. В результате инцидента пострадал мужчина.

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