В одном из киосков Киева взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

В Голосеевском районе Киева в одном из киосков еды быстрого приготовления взорвался газовый баллон. Вследствие происшествия пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска.
В результате взрыва пострадали пять человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар и продавец смежного магазина по продаже мобильных аксессуаров.
В результате пожара оба киоска сгорели полностью.
Напомним, газовый баллон взорвался в многоэтажке на столичной Троещине вечером 4 декабря. В результате инцидента пострадал мужчина.
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