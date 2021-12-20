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Одному из фигурантов "угольного дела" снизили залог. Но оставили под стражей

Автор: Юлия Бойко

Одному из фигурантов так называемого "угольного дела" Сергею Кузяре снизили залог с 500 до 250 млн гривен. Но оставили под стражей до 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что суд отменил решение Печерского районного суда Киева от 16 ноября, согласно которому Кузяра отправился под стражу с возможностью выйти под залог в 500 млн гривен.

"Постановлено новое определение… продлен в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 января 2022 с альтернативой внесения залога в размере 250 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, в сентябре Сергея Кузяру экстрадировали из Турции, после чего он был задержан в Украине. Он был советником бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который занимал этот пост до Майдана. По данным следствия, в 2014-2015 годах украинская сторона через Кузяру контактировала с представителями "ЛДНР" по вопросам закупок угля.

Напомним, тогда же ему сообщили о подозрении в государственной измене и поместили под стражу.

Сегодня стало известно, что еще одним фигурантом этого дела является пятый президент Петр Порошенко.

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