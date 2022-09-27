В одному з дитячих інтернатів Львівської області зафіксовано спалах дифтерії

В одному з дитячих будинків-інтернатів Львівської області, де також перебувають люди, які мають інвалідність з дітинства, зафіксовано спалах дифтерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я .

Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели добір матеріалу для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб. Також йде вивчення їхнього вакцинального статусу.

Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень виявили 44 137 випадків захворювання на коронавірус. За тиждень ця цифра зросла майже на 7,5 тисячі.

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