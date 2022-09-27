RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии

Фото: в одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В одном из детских домов-интернатов Львовской области, где также находятся люди, которые имеют инвалидность с дества, зафиксирована вспышка дифтерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, в Украине за минувшую неделю выявили 44 137 случаев заболевания коронавирусом. За неделю эта цифра выросла почти на 7,5 тысяч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДифтерияЛьвовская область