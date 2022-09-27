В одном из детских интернатов Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии

В одном из детских домов-интернатов Львовской области, где также находятся люди, которые имеют инвалидность с дества, зафиксирована вспышка дифтерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья .

Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.

Напомним, в Украине за минувшую неделю выявили 44 137 случаев заболевания коронавирусом. За неделю эта цифра выросла почти на 7,5 тысяч.

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