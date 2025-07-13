В одному з аеропортів Лондона розбився літак (відео)

Авіакатастрофа в Індії

Нагадаємо, що в Індії минулого місяця пасажирський літак впав недалеко від аеропорту Ахмедабад. Авіаційне судно мало прямувати до Лондона.

Однак літак впав у районі Мехгані та врізався в гуртожиток медичного коледжу, після чого виникла пожежа.

Відомо, що в авіакатастрофі вижила тільки 1 людина. Ним виявився громадянин Британії Вішваш Кумар Рамеш.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.