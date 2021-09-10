На одном из выездов из Киева ограничат движение до конца сентября
Фото: движение на Броварском проспекте в Киеве будет ограничено (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение. Ограничения будут действовать с 20:00 11 сентября до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".
На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".
"Будут работать в направлении выезда из города. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
В ночь на 12 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду.
Ранее РБК-Украина писало, что на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.