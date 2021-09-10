На одному із виїздів з Києва обмежать рух до кінця вересня
Фото: рух на Броварському проспекті у Києві буде обмежено (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух. Обмеження діятимуть з 20:00 11 вересня до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".
На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до станції метро "Лісова".
"Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.
У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг.
Раніше РБК-Україна писало, що на українських дорогах запрацювали ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.