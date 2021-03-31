Подсчет голосов на довыборах в Раду на 87 округе разблокирован, - "Слуга народа"
Народные депутаты от "Слуги Народа" приехали на 87 избирательный округ в Ивано-Франковской области, чтобы разобраться в причинах затягивания подсчета голосов на довыборах. Со вчерашнего дня подсчет был заблокирован из-за остановки работы окружной избирательной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Работу окружной избирательной комиссии удалось разблокировать благодаря тому, что "Слуга народа" оперативно заменила членов окружкома.
Во время митинга избирателей в поддержку Василия Вирастюка народные депутаты от "Слуги народа" заверили, что будут отстаивать выбор жителей округа и защищать честные результаты голосования.
Напомним, согласно результатом 67% обработанных протоколов участковых, на довыборах лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
Сам Вирастюк заявил, что его команда готова к пересчету голосов. Впрочем, по его мнению, это невыгодно оппонентам.
"Они знают, что с их стороны есть фальсификации и вброс. Поэтому поверьте, мы хотим, чтобы этот процесс прошел открыто и честно, не вмешиваясь в работу комиссии, которая должна спокойно и оперативно пересчитать все голоса", - отметил Вирастюк.
Как писало РБК-Украина, в день выборов в "Слуге народа" заявили о многочисленных зафиксированных наблюдателями нарушениях на участках.