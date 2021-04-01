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Довыборы по 87 округу: осталось подсчитать еще 10% голосов

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 19:39
Довыборы по 87 округу: осталось подсчитать еще 10% голосов Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Продолжается подсчет голосов на довыборах в Верховную раду по 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области. Там осталось обработать еще 10% участковых протоколов.

Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Так, по состоянию на 19:30 1 апреля подсчитано 89,74% голосов.

С незначительным отрывом лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. У него 31,51% или 14 334 голосов. На втором месте с 29,59% кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко (13 460 голосов). Кроме того, 28,73% голосов набрал Руслан Кошулинский от "Свободы" (13 067 голосов).

По данным Гражданской сети "ОПОРА", окружная избирательная комиссия №87, по состоянию на 16:25, получила протоколы со всех избирательных участков. 93 из них принято, 4 - отправлены на уточнение, еще 20 будут перечислять.

Напомним, довыборы по 87 округу проводили 28 марта. Сейчас там до сих пор продолжается подсчет голосов.

РБК-Украина писало, что председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. На место событий поехали депутаты от "Слуги народа".

В свою очередь ОПОРА призвала Верховную раду усовершенствовать избирательное законодательство, чтобы народные депутаты не могли присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.

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