Довыборы по 87 округу: осталось подсчитать еще 10% голосов
Продолжается подсчет голосов на довыборах в Верховную раду по 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области. Там осталось обработать еще 10% участковых протоколов.
Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.
Так, по состоянию на 19:30 1 апреля подсчитано 89,74% голосов.
С незначительным отрывом лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. У него 31,51% или 14 334 голосов. На втором месте с 29,59% кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко (13 460 голосов). Кроме того, 28,73% голосов набрал Руслан Кошулинский от "Свободы" (13 067 голосов).
По данным Гражданской сети "ОПОРА", окружная избирательная комиссия №87, по состоянию на 16:25, получила протоколы со всех избирательных участков. 93 из них принято, 4 - отправлены на уточнение, еще 20 будут перечислять.
Напомним, довыборы по 87 округу проводили 28 марта. Сейчас там до сих пор продолжается подсчет голосов.
РБК-Украина писало, что председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. На место событий поехали депутаты от "Слуги народа".
В свою очередь ОПОРА призвала Верховную раду усовершенствовать избирательное законодательство, чтобы народные депутаты не могли присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.