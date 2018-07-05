В одном из районов Закарпатья создадут дополнительный пост для предотвращения контрабанды

Пограничникам поручено организовать круглосуточное несение службы

В Раховском районе Закарпатья создадут дополнительный пост для предотвращения контрабанды сигарет через украинско-румынскую границу. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Согласно документу, Мукачевскому пограничному отряду и Главному управлению Национальной полиции поручено организовать совместное круглосуточное несение службы и создать стационарный или передвижной пост на автодороге между Белой Церковью и Великим Бычковым (Раховский район)", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня на границе с Польшей и Румынией пограничники обнаружили 39 ящиков контрабандных сигарет. В частности, военнослужащие отдела "Пархоменковое" во время патрулирования обнаружили 34 ящики табачных изделий, готовых к незаконному перемещению в соседнее государство. Они находились вблизи государственной границы, на берегу реки Западный Буг.

Кроме этого, еще 5 ящиков сигарет, которые контрабандисты намеревались переправить в Румынию, обнаружили на Закарпатье.