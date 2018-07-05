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У одному з районів Закарпаття створять додатковий пост для запобігання контрабанди

НовиниПолітика    05.07.2018 - 02:14
Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)

Прикордонникам доручено організувати цілодобове несення служби

У Рахівському районі Закарпаття створять додатковий пост для запобігання контрабанди сигарет через українсько-румунський кордон. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає прес-служба Закарпатської ОДА.

"Згідно з документом, Мукачівському прикордонному загону та Головному управлінню Національної поліції доручено організувати спільне цілодобове несення служби і створити стаціонарний або пересувний пост на автодорозі між Білою Церквою та Великим Бичковим (Рахівський район)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня на кордоні з Польщею та Румунією прикордонники виявили 39 ящиків контрабандних сигарет. Зокрема, військовослужбовці відділу "Пархоменкове" під час патрулювання виявили 34 ящики тютюнових виробів, готових для незаконного переміщення до сусідньої держави. Вони знаходились поблизу державного кордону, на березі річки Західний Буг.

Крім цього, ще 5 ящиків сигарет, які контрабандисти мали намір переправити до Румунії, виявили на Закарпатті.

Завдяки боротьбі з контрабандою у 2017 році до держбюджету направлено 79 млрд гривень Рада не змогла включити до порядку денного проект щодо криміналізації контрабанди товарів
Теги публікації: пограничники, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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