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В одном из районов Ровенской области ужесточили карантин

Костопольский район, Пятница 31 июля 2020 15:36
В одном из районов Ровенской области ужесточили карантин
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На территории района ввели ряд ограничений

Ровенская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилила карантин в Костопольском районе. На территории района наблюдается значительный прирост больных коронавирусом.

Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация.

Как пояснили в ОГА, в Костопольском районе за последние 7 дней обнаружили 124 больных коронавирусом, что составило 193,9 случая на 100 тысяч населения.

В рамках усиления карантина на территории района запрещается:

  • проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек;
  • работа развлекательных заведений и деятельность заведений общественного питания в помещениях;
  • осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном, внутрирайонном сообщении;
  • работа вещевых и продуктовых рынков, точек продажи иностранных товаров.

Усиленно контролировать соблюдение карантина будут Госпродпотребслужба и Нацполиция, а также районные администрации и органы местного самоуправления.

Напомним, ранее карантин ужесточили в двух районах Сумской области; на территории районов наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, в Украине уже третий день фиксируют более 1000 случаев коронавируса; за прошедшие сутки в Украине обнаружили 1090 больных.

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