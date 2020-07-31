ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У одному з районів Рівненської області посилили карантин

Костопільський район, П'ятниця 31 липня 2020 15:36
У одному з районів Рівненської області посилили карантин
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На території району ввели ряд обмежень

Рівненська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантин у Костопільському районі. На території району спостерігається значний приріст хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

Як пояснили в ОДА, у Костопільському районі за останні 7 днів виявили 124 хворих на коронавірус, що склало 193,9 випадку на 100 тисяч населення.

В рамках посилення карантину на території району забороняється:

  • проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб;
  • робота розважальних закладів та діяльність закладів громадського харчування у приміщеннях;
  • здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;
  • робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.

Посилено контролюватимуть дотримання карантину Держпродспоживслужба та Нацполіція, а також районні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше карантин посилили у двох районах Сумської області; на території районів спостерігається високий рівень захворюваності на коронавірус.

Крім того, в Україні вже третій день фіксують понад 1000 випадків коронавірусу; за минулу добу в Україні виявили 1090 хворих.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантинРівненська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся