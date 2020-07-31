У одному з районів Рівненської області посилили карантин

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

На території району ввели ряд обмежень

Рівненська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантин у Костопільському районі. На території району спостерігається значний приріст хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

Як пояснили в ОДА, у Костопільському районі за останні 7 днів виявили 124 хворих на коронавірус, що склало 193,9 випадку на 100 тисяч населення.

В рамках посилення карантину на території району забороняється:

проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб;

робота розважальних закладів та діяльність закладів громадського харчування у приміщеннях;

здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;

робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.

Посилено контролюватимуть дотримання карантину Держпродспоживслужба та Нацполіція, а також районні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше карантин посилили у двох районах Сумської області; на території районів спостерігається високий рівень захворюваності на коронавірус.

Крім того, в Україні вже третій день фіксують понад 1000 випадків коронавірусу; за минулу добу в Україні виявили 1090 хворих.