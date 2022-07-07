В одному з районів Київської області посилять заходи безпеки: з чим це пов'язано
У період з 7 по 8 липня на території Вишгородського району Київської області пройдуть командно-штабні навчання. В ході навчань можуть посилити заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Telegram Вишгородської районної військової адміністрації.
Відзначається, що навчання проходитимуть з метою нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони держави.
"В ході навчання можливі посилені заходи безпеки. Просимо зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше аналогічні навчання пройшли в Броварському районі Київської області. Жителів також попереджали про пересування техніки та посилення безпеки в районі.
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