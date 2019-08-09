В одном из районов Киева частично ограничат движение

В Киеве на ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кеивской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, движение ограничат на улицах Голосеевская, Олега Кошевого, Цимбал Яр, Уральской, Снайперской, Добрый Путь, Конотопской, Стрелковая, в переулке Владислава Зарембы, Максима Рыльского.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.

"Во время выполнения работ должен быть обеспечен свободный и безопасный движение пешеходов и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на два дня перекроют главную улицу столицы - Крещатик в связи с проведением фестиваля "Сильные Украины". Запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 06:00 11 августа.

Кроме того, в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).