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На одном из пунктов пропуска с РФ в 5 раз упала интенсивность переходов границы

Украина, Суббота 18 июля 2020 11:52
На одном из пунктов пропуска с РФ в 5 раз упала интенсивность переходов границы
Фото: пункт пропуска "Юнаковка" (dpsu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

С 7 июля возобновили возможность пересекать границу в пешем порядке

В пункте пропуска "Юнаковка" на российско-украинской границе в 5 раз упала интенсивность переходов в сравнении с докарантинными показателями. Пеший переход возможен с 7 июля.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"С 7 июля в "Юнаковке" возобновили возможность пересекать границу в пешем порядке. В настоящее время в пункте пропуска интенсивность движения в пять раз ниже, чем до начала карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия находится в списке стран со значительным распространением COVID-19 и внесена в "красную зону". Въезжающие из России люди обязаны пройти двухнедельный карантин.

Отметим, по состоянию на 18 июля в РФ зафиксировали 765 437 случаев коронавируса. Страна занимает четвертое место в мире по распространению этой болезни.

Напомним, ранее Украина исключила ряд курортных стран из "красного списка". Это означает, что по прибытию из этих стран не нужно будет проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

Ранее в ЕС обновили списки, на основе которых рекомендует странам-участницам ЕС открывать внешние границы для отдельных стран. Украины в "зеленом списке" нет и в ближайшие две недели она в нем не появится.

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