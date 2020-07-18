На одному з пунктів пропуску з РФ упятеро знизилась інтенсивність переходів кордону

Фото: пункт пропуску "Юнаківка" (dpsu.gov.ua)

З 7 липня відновили можливість перетинати кордон у пішому порядку

У пункті пропуску "Юнаківка" на російсько-українському кордоні впятеро знизилась інтенсивність переходів в порівнянні з докарантинними показниками. Піший перехід можливий з 7 липня.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

"З 7 липня в "Юнаківці" відновили можливість перетинати кордон у пішому порядку. Нині у пункті пропуску інтенсивність руху в п'ять разів нижче, ніж до початку карантину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія знаходиться в списку країн зі значним поширенням COVID-19 і внесена в "червону зону". Люди, які в'їжджають з Росії, зобов'язані пройти двотижневий карантин.

Зазначимо, станом на 18 липня в РФ зафіксували 765 437 випадків коронавірусу. Країна займає четверте місце у світі щодо поширення цієї хвороби.

Нагадаємо, раніше Україна виключила низку курортних країн з "червоного списку". Це означає, що після прибуття з цих країн не потрібно буде проходити обсервацію або здавати тести на коронавірус.

Раніше в ЄС оновили списки, на основі яких рекомендує країнам-учасницям ЄС відкривати зовнішні кордони для окремих країн. України в "зеленому списку" немає і в найближчі два тижні вона в ньому не з'явиться.