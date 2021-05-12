В одном из коммунальных предприятий КГГА проходят обыски

Подольская окружная прокуратура вместе с Управлением спецрасследований (УСР) пришла с обысками в офис Коммунального предприятия "Спецжилфонд" КГГА. Обыски также проводят по адресам ряда компаний и других субъектов в рамках расследования хищений средств на сумму более 10 млн гривен.

Она уточнила, что согласно материалам следствия, между КП "Спецжилфонд" и подрядным предприятием в течение 2018-2020 годов были заключены договоры подряда на выполнение работ по прокладке внешних инженерных сетей, сооружение распределительных пунктов, трансформаторной подстанции и тому подобное.

Не выполнив работы в полном объеме, подрядная организация на основании подписанных КП "Спецжилфонд" актов, завладела средствами из столичного бюджета на 10 млн гривен.