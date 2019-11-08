Ни в одном городе нет плана замены коммуникаций, - советник премьера Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com y golyk)

Голик прокомментировал прорыв трубы с горячей водой на Саксаганского

Советник главы правительства Юрий Голик считает, что ЧП на улице Саксаганского в Киеве, когда прорвало теплосети, напоминает всем о том, что ни в одном населенном пункте Украины нет планов по замене и приведению в порядок коммуникаций. Об это Голик написал в своем Facebook.

"ЧП на ул. Саксаганского в Киеве. Зря все переживают, что это произошло. Наоборот, надо радоваться, что пока только там, в одном месте, а не повсеместно. А переживать надо за то, что нет в городах и населенных пунктах программ по приведению всех коммуникаций в порядок", - пишет Голик.

Он считает, что любой мэр хочет избраться на следующий срок, поэтому будет делать то, что можно "продать", но заниматься тем, что скрыто под землей, он, за редким исключением, не будет.

"Добавьте сюда простой факт, что все коммуникации на Саксаганского были проложены много лет назад, задолго до того, как в этом районе стали вырастать высотки. Сколько их там? 20? 30? 50? Сколько из них автономны? Ноль? Сколько из них всеми правдами и неправдами, комиссиями и судами получили разрешение на подключение к существующим коммуникациям? Все", - отметил советник премьера.

Вчерашнее ЧП на ул. Саксаганского в Киеве. Зря все переживают, что это произошло. Наоборот, надо радоваться, что пока... Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 6 листопада 2019 р.

Как сообщалось ранее, советник премьер-министра Украины также отметил, что до сих пор ни один город в Украине не сделал так, как три города Днепропетровской области, которые перешли на альтернативные котельные - Марганец, Покров и Никополь.