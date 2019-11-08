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Ні в одному місті немає плану заміни комунікацій, - радник прем'єра Голик

Новини » Політика     08.11.2019 - 10:05
Ні в одному місті немає плану заміни комунікацій, - радник прем'єра Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com y golyk)

Голик прокоментував прорив труби з гарячою водою на Саксаганського

Радник глави уряду Юрій Голик вважає, що НС на вулиці Саксаганського у Києві, коли прорвало тепломережі, нагадує всім про те, що ні в одному населеному пункті України немає планів заміни і приведення в порядок комунікацій. Про це Голик написав у своєму Facebook.

"НС на вул. Саксаганського в Києві. Даремно всі переживають, що це сталося. Навпаки, треба радіти, що поки тільки там, в одному місці, а не повсюдно. А треба переживати за те, що немає в містах і населених пунктах програм щодо приведення всіх комунікацій в порядок", - пише Голик.

Він вважає, що будь-який мер хоче обиратися на наступний термін, тому буде робити те, що можна "продати", але займатися тим, що приховано під землею, він, за рідкісним винятком, не буде.

"Додайте сюди простий факт, що всі комунікації на Саксаганського були прокладені багато років тому, задовго до того, як в цьому районі стали виростати висотки. Скільки їх там? 20? 30? 50? Скільки з них автономні? Нуль? Скільки з них всіма правдами і неправдами, комісіями та судами отримали дозвіл на підключення до існуючих комунікацій? Всі", - зазначив радник прем'єра.

Вчорашня НП на вул. Саксаганського в Києві. Даремно всі переживають, що це сталося. Навпаки, треба радіти, що поки...

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 6 листопада 2019 р.

Як повідомлялося раніше, радник прем'єр-міністра України також зазначив, що досі жодне місто в Україні не зробило так, як три міста Дніпропетровської області, які перейшли на альтернативні котельні - Марганець, Покров і Нікополь.

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