В одном из автомобилей, столкнувшихся в Каире, была взрывчатка

В одном из автомобилей, столкновение которых в центре Каира привело ко взрыву, была взрывчатка, поскольку его планировали использовать в террористической операции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Египта, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Правоохранители добавляют, что автомобиль заминировала экстремистская группировка "Хазм", которая пока не прокомментировала данное обвинение.

Автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, столкнулся с тремя другими автомобилями непдалеко от Национального института рака в центре столицы Египта.

По последним данным, количество погибших в результате взрыва после столкновения нескольких автомобилей в центре Каира возросло до 20, 47 человек получили ранения.

Напомним, 4 августа в центре Каира произошел взрыв возле Национального института рака после того, как автомобиль столкнулся с тремя другими автомобилями. По данным Министерства охраны здоровья, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института. Институт был эвакуирован, а пациенты переведены в больницу Аль-Мунира.

Первоначально сообщалось о по меньшей мере семнадцати погибших и 32 раненых.