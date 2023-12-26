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Одноклубник Зінченка став Грінчем "Арсенала" і поцупив у команди символ Різдва: відео

Фото: Арон Ремсдейл наділений почуттям гумору (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Воротар лондонського "Арсенала" Арон Ремсдейл, попри втрату місця в основному складі, залишається важливим соціальним елементом колективу Мікеля Артети. Він влаштував святковий розіграш на тренувальній базі клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LiveScore.

25-річний голкіпер жартома вкрав ялинкові прикраси "канонірів". Інцидент трапився в тренувальному комплексі лондонців.

Злочин Ремсдейла потрапив на "оперативне" відео. У ролику чітко видно, як резервний воротар "Арсенала" акуратно зняв прикрасу з ялинки, сховав її та крадькома покинув базу команди. Так англієць опанував роль Грінча – вигаданого персонажа на Заході, який постійно прагне зіпсувати Різдво.

Ремсдейл залишається в доброму гуморі, хоча ігрові перспективи в "Арсеналі" примарні. У нинішньому сезоні кіпер програв конкуренцію за місце в основі "канонірів" іспанському новачку Раї. Наразі він провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

До лав лондонців Ремсдейл перебрався в 2021 році. Його трансфер із "Шеффілд Юнайтед" коштував "Арсеналу" 28 млн євро. Контракт воротаря з "Арсеналом" чинний до літа 2026-го.

 

 

До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.

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