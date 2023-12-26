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Одноклубник Зинченко стал Гринчем "Арсенала" и украл у команды символ Рождества: видео

Фото: Арон Рамсдейл наделен чувством юмора (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь лондонского "Арсенала" Арон Рамсдейл, несмотря на потерю места в основном составе, остается важным социальным элементом коллектива Микеля Артеты. Он устроил праздничный розыгрыш на тренировочной базе клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LiveScore.

25-летний голкипер в шутку украл елочные украшения "канониров". Инцидент произошел в тренировочном комплексе лондонцев.

Преступление Рамсдейла попало на "оперативное" видео. В ролике отчетливо видно, как резервный вратарь "Арсенала" аккуратно снял украшение с елки, спрятал его и украдкой покинул базу команды. Так англичанин овладел ролью Гринча – вымышленного персонажа на Западе, который постоянно стремится испортить Рождество.

Рамсдейл остается в хорошем настроении, хотя игровые перспективы в "Арсенале" призрачны. В нынешнем сезоне кипер проиграл конкуренцию за место в основе "канониров" испанскому новичку Райе. Пока он провел всего 9 матчей во всех турнирах.

В ряды лондонцев Рамсдейл перебрался в 2021 году. Его трансфер из "Шеффилд Юнайтед" обошелся "Арсеналу" в 28 млн евро. Контракт вратаря с "Арсеналом" действует до лета 2026-го.

 

 

К слову, ранее подготовили подборку новых спортивных сериалов на праздники.

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