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Одноклубник Малиновского попался на употреблении допинга: подробности скандала

Фото: Хосе Луис Паломино (в центре) (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорцив

Защитник "Аталанты" из Бергамо Хосе Луис Паломино провалил тест на запрещенные препараты и, очевидно, будет дисквалифицирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Антидопинговое агентство Италии отстранило аргентинца от игр и даже тренировок команды. Причиной такого решения стал проваленный центрбеком допинг-тест.

В организме Паломино обнаружили метаболит клостебола. Последний является синтетическим анаболическим андрогенным стероидом, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных препаратов. Менеджмент "Аталанты" подтвердил проблемы футболиста.

Паломино перебрался в ряды "Богини" летом 2017 года за 4,7 млн ​​евро из болгарского "Лудогорца". В составе "Аталанты" он провел 202 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Для Джан Пьеро Гасперини потеря Паломино может стать серьезной проблемой. Аргентинский защитник был ведущим исполнителем в линии обороны "Аталанты", роль которой чрезвычайно велика в системе наставника бергамасков.

К слову, боссы Серии А изучают вариант с переносом старта чемпионата из-за аномальной жары.

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