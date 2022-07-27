Одноклубник Маліновського впіймався на вживанні допінгу: подробиці скандалу

Антидопінгове агентство Італії відсторонило аргентинця від ігор і навіть тренувань команди. Причиною до такого рішення став провалений центрбеком допінг-тест.

В організмі Паломіно виявили метаболіт клостеболу. Останній є синтетичним анаболічним андрогенним стероїдом, який Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло до переліку заборонених препаратів. Менеджмент "Аталанти" підтвердив проблеми футболіста.

Паломіно перебрався до лав "Богині" влітку 2017-го за 4,7 млн євро з болгарського "Лудогорця". У складі "Аталанти" він провів 202 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Для Джан П'єро Гасперіні втрата Паломіно може стати серйозною проблемою. Аргентинський оборонець був провідним виконавцем у лінії оборони "Аталанти", роль якої надзвичайно велика в системі керманича бергамасків.