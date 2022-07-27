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Одноклубник Маліновського впіймався на вживанні допінгу: подробиці скандалу

Фото: Хосе Луїс Паломіно (в центрі) (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорців

Оборонець "Аталанти" з Бергамо Хосе Луїс Паломіно провалив тест на заборонені препарати та, вочевидь, бути дискваліфікований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Антидопінгове агентство Італії відсторонило аргентинця від ігор і навіть тренувань команди. Причиною до такого рішення став провалений центрбеком допінг-тест.

В організмі Паломіно виявили метаболіт клостеболу. Останній є синтетичним анаболічним андрогенним стероїдом, який Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло до переліку заборонених препаратів. Менеджмент "Аталанти" підтвердив проблеми футболіста.

Паломіно перебрався до лав "Богині" влітку 2017-го за 4,7 млн євро з болгарського "Лудогорця". У складі "Аталанти" він провів 202 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Для Джан П'єро Гасперіні втрата Паломіно може стати серйозною проблемою. Аргентинський оборонець був провідним виконавцем у лінії оборони "Аталанти", роль якої надзвичайно велика в системі керманича бергамасків.

До слова, боси Серії А вивчають варіант із перенесенням старту чемпіонату через аномальну спеку.

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