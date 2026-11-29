У деяких районах Києва однокімнатна квартира з ремонтом коштує дорожче за двокімнатну без оздоблення. Різниця в ціні залежить від району та кількості кімнат і може сягати десятків тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Наскільки ремонт підвищує ціну квартири

За даними ЛУН Статистики станом на 21 жовтня 2026 року, медіанна ціна однокімнатної квартири з ремонтом у Києві була на 14,6 тис. доларів вищою, ніж без нього. Для двокімнатних квартир різниця становила 16 тис. доларів, а для трикімнатних - 33,5 тис. доларів.

Якщо порівнювати вартість квадратного метра, житло з ремонтом дорожче на 26% для однокімнатних квартир, на 25% - для двокімнатних і на 30% - для трикімнатних.

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Де найбільша різниця в цінах

За оновленими даними ЛУН Статистики станом на 16 листопада, найбільшу різницю в абсолютних значеннях серед однокімнатних квартир зафіксували в Печерському районі. Медіанна ціна житла з ремонтом становила 165 тис. доларів, без ремонту - 129 тис. доларів. Різниця сягнула 36 тис. доларів.

У Голосіївському районі однокімнатна квартира з ремонтом коштувала 92 тис. доларів, без ремонту - 62 тис. доларів. У Шевченківському ціни становили 104 тис. і 80 тис. доларів відповідно.

У Солом’янському районі різниця була меншою - 11 тис. доларів: 60 тис. за квартиру з ремонтом проти 49 тис. без нього.

Водночас у Дніпровському районі медіанна ціна однокімнатної квартири без ремонту навіть перевищувала вартість житла з оздобленням: 58,5 тис. доларів проти 56,4 тис. доларів.

Коли більша квартира дешевша

У трьох районах столиці медіанна ціна меншої квартири з ремонтом перевищувала вартість більшої без оздоблення. За даними ЛУН станом на 21 жовтня, ситуація була такою:

Голосіївський район: однокімнатна квартира з ремонтом коштувала 93 тис. доларів, двокімнатна без ремонту - 90 тис. доларів.

Солом’янський район: однокімнатна з ремонтом - 69 тис. доларів, двокімнатна без ремонту - 65 тис. доларів.

Подільський район: двокімнатна з ремонтом - 125 тис. доларів, трикімнатна без ремонту - 115 тис. доларів.

Найбільшу різницю в цінах трикімнатних квартир зафіксували на Печерську. Житло з ремонтом коштувало 360 тис. доларів, без нього - 250 тис. доларів.

Водночас ці показники порівнюють різні групи квартир. На ціну впливають не лише ремонт, а й площа, розташування, стан будинку та інші характеристики.

"Ціна квартири показує, який бюджет потрібен для покупки, а вартість квадратного метра допомагає порівнювати житло різної площі. Проте різниця між цінами квартир з ремонтом і без не дорівнює вартості самого ремонту. Щоб зрозуміти, який варіант вигідніший, потрібно врахувати стан житла, якість оздоблення та всі майбутні витрати", - пояснює керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Що врахувати перед купівлею

Порівняння ЛУН показує, що в окремих районах столиці бюджет на меншу квартиру з ремонтом може бути співставним із вартістю більшої без оздоблення. Однак сама ціна житла не дає змоги визначити, який варіант вигідніший.

Квартира з ремонтом дає змогу швидше заселитися, тоді як житло без оздоблення дозволяє облаштувати простір під власні потреби. У другому випадку до вартості покупки потрібно додати витрати на матеріали й роботу майстрів, а за потреби - ще й на тимчасове проживання на час ремонту.