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Одного виправдали. Суд визнав винними трьох фігурантів справи MH17

Фото: суд оголосив вирок у справі MH17 (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Гаазький суд визнав винними трьох підозрюваних по справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі. Мова про Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

"Гіркін, Дубінський і Харченко поміщаються у в'язницю. На думку суду, їхні дії призвели до катастрофи літака. Вони винні у вбивстві 298 осіб. Вони визнаються винними", - заявили в суді.

Суд ухвалив, що четвертий підозрюваний у справі - Олег Пулатов - є невинним.

"На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами, за якими він підозрювався. Таким чином відхиляється вимога прокуратури помістити його до в'язниці", - заявив головуючий суддя.

Суд не уточнив, до якого саме терміну будуть засуджені Гіркін, Дубінський і Харченко, але прокуратура клопотала про пожиттєве ув'язнення.

Що відомо про фігурантів справи MH17

Ігор Гіркін ("Стрєлков") - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, громадянин Росії. На час збиття літака називав себе "міністром оборони" так званої "ДНР".

Сергій Дубінський ("Хмурий") - російський військовик, полковник ГРУ, громадянин Росії. Дубінський був ключовою фігурою в організації транспортування "Бука" з Донецька на місце ймовірного пуску ракети.

Леонід Харченко ("Кріт") - громадянин України. У 2014 році він був командиром одного з розвідпідрозділів "ДНР". Його вважають причетним до транспортування "Бука" на місце запуску.

Олег Пулатов ("Гюрза") - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Слідство вважало, що він брав участь у перевезенні "Бука" окупованою територією, охороняв його, а в момент запуску ракети був поруч з ЗРК.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги оголошує вирок у справі про знищення пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Як писало РБК-Україна, суд вже постановив, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", випущеною з території, яку контролювали підконтрольні Росії бойовики "ДНР".

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Російська ФедераціяГаагаMH17Суд