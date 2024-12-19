Від 11 до 25 років. Суд у Мінську виніс вирок українцю та білорусам "за підрив залізниці"

Суд у Мінську виніс вирок українцю та двом білорусам у справі про підрив залізниці. Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком від 11 до 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Як повідомляється, українець Іван Лихолат і два білоруси - Борис Пухальський та Іван Бородич нібито "збирали й надавали цікаві відомості українським спецслужбам". Усім трьом інкримінували акт тероризму і замах на виведення з ладу засобів залізничного транспорту. Крім цього, Лихолата звинуватили в агентурній діяльності, Пухальського - у незаконному обігу вибухових пристроїв і зраді державі, Бородича - у зраді державі й недонесенні про злочин.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Білорусь вербує громадян Литви. Їх просять фотографувати пересування військових частин.

Нагадаємо також, ГУР України раніше повідомляло, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС "Островець". Звинуватити у терактах планують громадян України та країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.