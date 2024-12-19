ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Від 11 до 25 років. Суд у Мінську виніс вирок українцю та білорусам "за підрив залізниці"

Білорусь, Четвер 19 грудня 2024 11:28
UA EN RU
Від 11 до 25 років. Суд у Мінську виніс вирок українцю та білорусам "за підрив залізниці" Фото: українця у Білорусі відправили в тюрму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Суд у Мінську виніс вирок українцю та двом білорусам у справі про підрив залізниці. Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком від 11 до 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, українець Іван Лихолат і два білоруси - Борис Пухальський та Іван Бородич нібито "збирали й надавали цікаві відомості українським спецслужбам". Усім трьом інкримінували акт тероризму і замах на виведення з ладу засобів залізничного транспорту. Крім цього, Лихолата звинуватили в агентурній діяльності, Пухальського - у незаконному обігу вибухових пристроїв і зраді державі, Бородича - у зраді державі й недонесенні про злочин.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Білорусь вербує громадян Литви. Їх просять фотографувати пересування військових частин.

Нагадаємо також, ГУР України раніше повідомляло, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС "Островець". Звинуватити у терактах планують громадян України та країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Теракт
NEWS
Комбінована атака: як Україні вдалося уразити великий НПЗ під Ростовом
Комбінована атака: як Україні вдалося уразити великий НПЗ під Ростовом
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс