От 11 до 25 лет. Суд в Минске вынес приговор украинцу и белорусам "за подрыв железной дороги"

Суд в Минске вынес приговор украинцу и двум белорусам по делу о подрыве железной дороги. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода ".

Как сообщается, украинец Иван Лихолат и два белоруса - Борис Пухальский и Иван Бородич якобы "собирали и предоставляли интересные сведения украинским спецслужбам". Всем троим инкриминировали акт терроризма и покушение на вывод из строя средств железнодорожного транспорта. Кроме этого, Лихолата обвинили в агентурной деятельности, Пухальского - в незаконном обороте взрывных устройств и измене государству, Бородича - в измене государству и недонесении о преступлении.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей.

Напомним также, ГУР Украины ранее сообщало, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности на АЭС "Островец". Обвинить в терактах планируют граждан Украины и стран НАТО.

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