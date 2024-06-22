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Одного з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова затримали

Фото: у Казахстані здався один з підозрюваних у замаху на Садикова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Казахстані заарештували одного з підозрюваних у справі про замах на казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова. Чоловік здався правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокуратуру Казахстану.

"21 червня Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці Казахстану заявили, що для встановлення місцеперебування іншого підозрюваного Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.

 

Що відомо про напад

Нагадаємо, 18 червня у Києві двоє чоловіків скоїли напад на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Зловмисники вистрілили у чоловіка, який знаходився в автомобілі. З Садиковим у момент нападу була його дружина.

За словами жінки, опозиціонер перебуває у важкому стані. Вона також звинуватила владу Казахстану у причетності до нападу.

Українські правоохоронці встановили двох осіб, які могли бути причетні до замаху. Це громадяни Казахстану, їм повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

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