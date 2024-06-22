Одного з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова затримали

Що відомо про напад

Нагадаємо, 18 червня у Києві двоє чоловіків скоїли напад на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Зловмисники вистрілили у чоловіка, який знаходився в автомобілі. З Садиковим у момент нападу була його дружина.

За словами жінки, опозиціонер перебуває у важкому стані. Вона також звинуватила владу Казахстану у причетності до нападу.

Українські правоохоронці встановили двох осіб, які могли бути причетні до замаху. Це громадяни Казахстану, їм повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.