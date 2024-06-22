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Одного из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера Садыкова задержали

Фото: в Казахстане сдался один из подозреваемых в покушении на Садыкова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Казахстане арестован один из подозреваемых по делу о покушении на казахстанского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова. Мужчина сдался правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокуратуру Казахстана.

"21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где его допросили по обстоятельствам дела. В этот же день он был задержан по подозрению в совершении этого преступления", - говорится в сообщении.

Также правоохранители Казахстана заявили, что для установления местонахождение другого подозреваемого Мейрама Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

 

Что известно о нападении

Напомним, 18 июня в Киеве двое мужчин совершили нападение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Злоумышленники выстрелили в мужчину, который находился в автомобиле. С Садиковым в момент нападения была его жена.

По словам женщины, оппозиционер находится в тяжелом состоянии. Она также обвинила власти Казахстана в причастности к нападению.

Украинские правоохранители установили двух человек, которые могли быть причастны к покушению. Это граждане Казахстана, им сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

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