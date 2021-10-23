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Одного из главарей "Аль-Каиды" ликвидировали при авиаударе США в Сирии

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Сирия, Суббота 23 октября 2021 03:00
Одного из главарей "Аль-Каиды" ликвидировали при авиаударе США в Сирии Фото: ВВС США уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды" (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

Военные США нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии. Был уничтожен один из главарей террористической группировки "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования (CENTCOM) американских ВС.

Как уточняется, удар был нанесен с помощью беспилотника. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

Ранее в Аль-Танфе была совершена атака на небольшую удаленную военную базу США в Сирии. По словам двух официальных лиц США, американские военные не пострадали.

Напомним, что в Сирии взорвался автобус с военными. В результате погибли военные.

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