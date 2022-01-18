Одно нарушение на Донбассе: боевики открывали огонь возле Песок

В понедельник, 17 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
"За прошедшие сутки, 17 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В сторону Песок противник открывал огонь из подствольных гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сообщении.
С начала суток, 18 января, обстрелов не зафиксировано.
Напомним, днем ранее, 16 января, пророссийские боевики открывали огонь в районе Катериновки, ранение получил украинский военный.