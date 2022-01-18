Одне порушення на Донбасі: бойовики відкривали вогонь біля Пісків

У понеділок, 17 січня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

"За минулу добу, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, 18 січня, обстрілів не зафіксовано.