Одне порушення на Донбасі: бойовики відкривали вогонь біля Пісків

У понеділок, 17 січня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.
"За минулу добу, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - йдеться в повідомленні.
З початку доби, 18 січня, обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, днем раніше, 16 січня, проросійські бойовики відкривали вогонь в районі Катеринівки, поранення отримав український військовий.