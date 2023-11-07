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В одній з областей України змінили комендантську годину

Фото: Володимир Артюх (sm gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумській області ухвалили рішення змінити час комендантської години з 9 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації - начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Він вніс зміни до розпорядження від 25.05.2023 № 205-ОД "Про запровадження комендантської години". 

"Установили з 00:00 09.11.2023 на території Сумської області комендантську годину з 23:00 до 05:00 години, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів", – йдеться у тексті.

Зазначимо, що до 9 листопада в Сумській області комендантська година діє з 23:00 до 04:00.

Штрафи за порушення комендантської години

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за порушення комендантської години.

Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Мета закону - встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців.

У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:

  • для громадян - від 8500 до 17 тисяч гривень;
  • для бізнесу - від 51 до 102 тисяч гривень.

 

 

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