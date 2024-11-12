В одній з областей України вводяться графіки обмежень потужності електроенергії

Зазначається, що графіки обмежень потужності - це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Відповідно до вказівки "Укренерго", такі графіки будуть запроваджені обсягом 5 черг для підприємств Івано-Франківської області у середу, 13 листопада, з 07:00 до 20:00.

Причиною їх введення став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури.

"Інформування підприємств про необхідність заощадження АТ "Прикарпаттяобленерго" здійснює в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств", - йдеться у повідомленні.