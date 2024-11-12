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В одной из областей Украины вводятся графики ограничений мощности электроэнергии

Ивано-Франковская область, Вторник 12 ноября 2024 23:43
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В одной из областей Украины вводятся графики ограничений мощности электроэнергии Фото: на Прикарпатье вводят графики снижения мощности потребления электроэнергии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Ивано-Франковской области вводятся графики ограничений мощности для ряда предприятий. Причиной в росте потребления в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прикарпатьеоблэнерго.

Отмечается, что графики ограничений мощности - это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

Согласно указанию "Укрэнерго", такие графики будут введены объемом 5 очередей для предприятий Ивано-Франковской области в среду, 13 ноября, с 07:00 до 20:00.

Причиной их введения стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также из-за снижения температуры.

"Информирование предприятий о необходимости сбережения АО "Прикарпатьеоблэнерго" осуществляет в индивидуальном порядке. За несоблюдение установленных режимов ответственность возлагается на руководителей предприятий", - говорится в сообщении.

Графики отключений электроэнергии

В Украине и ее отдельных областях регулярно вводят графики отключений электроэнергии. Как правило это происходит после масштабных ракетных обстрелов России и повреждений энергетической инфраструктуры, а также роста потребления электроэнергии при сильной жаре летом и холоде зимой.

Последний раз графики отключений вводились в ряде областей утром в понедельник, 11 ноября. Они были превентивными из-за угрозы масштабного ракетного удара РФ.

Однако атака не состоялась и после отмены тревоги постепенно свет вернули всем потребителям.

В Кабмине отметили, что отключение электроэнергии зимой будет зависеть частоты и масштабов атак РФ.

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Графики отключения света
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