В одной из областей Украины вводятся графики ограничений мощности электроэнергии

В Ивано-Франковской области вводятся графики ограничений мощности для ряда предприятий. Причиной в росте потребления в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прикарпатьеоблэнерго.

Отмечается, что графики ограничений мощности - это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

Согласно указанию "Укрэнерго", такие графики будут введены объемом 5 очередей для предприятий Ивано-Франковской области в среду, 13 ноября, с 07:00 до 20:00.

Причиной их введения стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также из-за снижения температуры.

"Информирование предприятий о необходимости сбережения АО "Прикарпатьеоблэнерго" осуществляет в индивидуальном порядке. За несоблюдение установленных режимов ответственность возлагается на руководителей предприятий", - говорится в сообщении.