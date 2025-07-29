В одній з областей України ухвалили важливе рішення щодо блокпостів

Ще в одному регіоні ухвалили рішення про встановлення мобільних блокпостів. Йдеться про один з районів на Рівненщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську РДА.
Так, під головуванням голови Рівненської районної державної адміністрації - начальника Рівненської районної військової адміністрації Юрія Колоса відбулася оперативна нарада щодо організації тимчасових та мобільних блокпостів на території Рівненського району.
Участь у відповідній нараді взяли представники поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування, військової служби правопорядку та Нацгвардії.
У повідомленні РДА зазначається, що визначено чіткий механізм встановлення блокпостів, це потрібно для підвищення безпеки в регіоні.
Блокпости в Україні стали невіддільною складовою безпекової інфраструктури з часів російської агресії. Особливо від початку повномасштабного вторгнення блокпости почали розміщувати в Києві та різних тилових містах та селах.
Розміщують блокпости зазвичай на під’їздах до міст, селищ і стратегічних об’єктів, у прикордонних зонах, в прифронтових та деокупованих районах. При цьому в містах можуть бути внутрішні блокпости - для швидкої реакції на потенційні загрози.
На блокпостах чергують військові, нацгвардійці, поліція, тероборона чи інші сили оборони. Вони можуть здійснювати перевірку документів (паспорт, військовий квиток тощо); огляд автівки, багажу.
Нагадаємо, що мобільні блокпости функціонують у деяких регіонах України. Зокрема, є на під’їзді до Києва.
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