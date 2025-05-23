У Києві посилять мобілізацію? КМВА зробила заяву після чуток у мережі
У мережі поширили повідомлення про нібито посилення мобілізації в Києві. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею - фейк", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що нібито у Полтавській області у чотирьох районах створять мобільні блокпости. На них нібито мали б стояти працівники поліції, зонального відділу Військової служби правопорядку, СБУ та військові ТЦК.
ЗМІ з посиланням на джерела у Полтавській ОВА зазначали, що такий крок потрібен для розшуку військових зі статусом СЗЧ.
На тлі цих повідомлень Telegram-канали також писали, що нібито в Києві та області посилюють мобілізаційні заходи та створюють мобільні блокпости.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб до 6 серпня 2025 року. Це було вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
В Україні загальна мобілізація охоплює придатних до служби військовозобов'язаних чоловіків (з певними винятками). Жінки, які мають військову спеціальність, можуть бути також мобілізовані лише за власним бажанням.
Мобілізаційний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Але в Раді наголошують, що ще більше зменшувати мобілізаційний вік не збираються.
Восени 2024 року в Україні змінили процес та деякі умови бронювання працівників від мобілізації. Уряд провів аудит підприємств зі статусом критичних, яким дозволено бронювати працівників.
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