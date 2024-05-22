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В одній з областей України скасували графік вечірніх відключень світла

Сумська область, Середа 22 травня 2024 16:21
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В одній з областей України скасували графік вечірніх відключень світла Архівне фото: у Сумській області скасували відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На території Сумської області графіки погодинних відключень на сьогоднішній вечір було скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Уточнюється, що це було зроблено за вказівкою НЕК "Укренерго".

При цьому сьогодні з 19:00 до 24:00 вводяться 5 черг графіка обмеження споживання електричної потужності для промисловості.

"Ці обмеження не стосуються побутових споживачів", - додали в обленерго.

Відключення світла в Україні

Після російських атак на енергетичну інфраструктуру влада України почала запроваджувати графіки вимкнення світла. Це відбувається протягом останнього тижня.

Водночас в "Укренерго" заявили, що сьогоднішні графіки погодинних відключень електропостачання почнуть діяти раніше.

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Сумська область Електроенергія Відключеня світла
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