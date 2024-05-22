В одной из областей Украины отменили график вечерних отключений света
На территории Сумской области графики почасовых отключений на сегодняшний вечер были отменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Уточняется, что это было сделано по указанию НЭК "Укрэнерго".
При этом сегодня с 19:00 до 24:00 вводятся 5 очередей графика ограничения потребления электрической мощности для промышленности.
"Эти ограничения не касаются бытовых потребителей", - добавили в облэнерго.
Отключение света в Украине
После российских атак на энергетическую инфраструктуру власти Украины начали вводить графики отключения света. Это происходит в течение последней недели.
В то же время в "Укрэнерго" заявили, что сегодняшние графики почасовых отключений электроснабжения начнут действовать раньше.
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