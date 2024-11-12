В одній з областей України попереджають про снігопад

Завтра, 13 листопада синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов в Україні. За їхніми даними, в Україні очікуються снігопади, у тому числі у Тернопільській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала .

Окрім цього, прогнозується ожеледиця на дорогах, яка ускладнить рух транспорту.

Як зазначив Надал, комунальні служби готові до реагування та розчищення вулиць, але водіїв просять бути максимально обережними.

"Технічний стан авто - запорука безпеки. Варто перевірити транспортні засоби та замінити літню гуму на зимову", - порадив він водіям та власникам авто.

Погода в Україні 13 листопада

Завтра синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Зазначається, що у деяких областях очікується мокрий сніг.

Відомо, що у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, будуть опади у вигляді мокрого снігу. Синоптики попереджають про утворення ожеледиці на дорогах.

У Карпатах та на Закарпатті також очікується ожеледь.

Середня температура повітря в цих регіонах протягом доби очікується від -2° до +3°, а у Карпатах - від 0° до -5°.

На решті території України удень можливі невеликі дощі, зокрема в центральних і східних областях. Вночі температура буде коливатися від 3° тепла до -2°, а вдень може досягти 1-6° тепла.