В одной из областей Украины предупреждают о снегопаде
Завтра, 13 ноября, синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий в Украине. По их данным, в Украине ожидаются снегопады, в том числе в Тернопольской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала .
Кроме этого, прогнозируется гололедица на дорогах, которая усложнит движение транспорта.
Как отметил Надал, коммунальные службы готовы к реагированию и расчистке улиц, но водителей просят быть максимально осторожными.
"Техническое состояние авто - залог безопасности. Следует проверить транспортные средства и заменить летнюю резину зимой", - посоветовал он водителям и владельцам авто.
Погода в Украине 13 ноября
Завтра синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. В некоторых областях ожидается мокрый снег.
Известно, что в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, осадки в виде мокрого снега предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.
В Карпатах и Закарпатье также ожидается гололед.
Средняя температура воздуха в этих регионах в течение суток ожидается от -2 до +3, а в Карпатах - от 0 до -5.
На остальных территориях Украины днем возможны небольшие дожди, в частности в центральных и восточных областях.
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