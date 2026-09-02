Одній з категорій ВПО хочуть гарантувати виплати незалежно від перевірки потреб

Навіщо потрібна нова норма

Автори законопроєкту №15560 пояснюють: продовження навчання для молодих ВПО часто пов'язане з додатковими витратами на проживання, оренду житла, харчування, транспорт та навчальні матеріали. При цьому особи до 23 років, які навчаються, зазвичай не мають стабільного самостійного доходу чи можливості повноцінно працевлаштуватися.

Мета документа - посилити соціальний захист молодих переселенців, забезпечити безперервність освіти під час воєнного стану та спростити адміністративні процедури призначення виплат.

Що конкретно зміниться

Законопроєкт пропонує доповнити закон про права ВПО новим пунктом, за яким студентам-переселенцям до 23 років, які здобувають професійну, фахову передвищу чи вищу освіту, виплачуватимуть цільову допомогу на проживання щомісяця - незалежно від результатів оцінювання потреб.

Точний розмір виплати документ не встановлює - це визначатиме Кабінет Міністрів.

Коли виплату припинять

Допомогу зупинять у двох випадках - якщо людина завершить навчання чи відрахується із закладу освіти, а також якщо досягне 23-річного віку. Тобто право на виплату прямо прив'язане до статусу студента та вікового обмеження.

Як перевірятимуть дані про навчання

Окрема новела законопроєкту - автоматична перевірка відомостей про навчання. Кабміну пропонують за місяць забезпечити електронну взаємодію між Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО) та системами, які використовують для призначення виплат ВПО.

Якщо потрібна інформація вже є в ЄДЕБО - про факт навчання, форму здобуття освіти, дату зарахування чи відрахування, - людині не доведеться додатково подавати довідки.

Коли документ набуде чинності

Гарантію пропонують встановити на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення чи скасування. Самі положення закону набудуть чинності через місяць після публікації, але не раніше набуття чинності Законом України №4924-IX від 1 липня 2026 року.