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В одній із областей України вирішили змінити комендантську годину: новий час вводять завтра

Фото: у Кіровоградській області змінили тривалість комендантської години (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години з 1 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"З 1 листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав", - повідомив Райкович.

Відтепер комендантська година в області  діятиме з 23:00 до 5:00.

Глава ОВА закликав власників закладів громадського харчування, розважальних та торговельних закладів скоригувати графік роботи. 

"Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", - додав Райкович.

Зазначимо, що до 1 листопада в Кіровоградській області комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Штрафи за порушення комендантської години

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за порушення комендантської години

Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Мета закону - встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців. 

У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:

  • для громадян - від 8500 до 17 тисяч гривень;
  • для бізнесу - від 51 до 102 тисяч гривень.

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