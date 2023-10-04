В одній із країн ЄС рекордно знизилася підтримка українців: опитування

В Естонії суттєво знизилася підтримка українських біженців. Прийом втікачів від війни зараз підтримують 60% мешканців країни.
Це найнижчий рівень підтримки в естонському суспільстві з початку війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.
У вересні 2023 року 60% жителів Естонії вважали, що їхня держава має приймати українських біженців. Такі результати опитування, яке на замовлення Державної канцелярії провела компанія Turu-uuringute.
Такий рівень підтримки прийому втікачів від війни є найнижчим із лютого 2022 року, зазначили у канцелярії.
Зокрема, у першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% опитаних естонців, а у вересні – лише 66%. Серед представників інших національностей в Естонії підтримка українців була на рівні 48-56% у першій половині 2023 року, а у вересні знизилася до 46%.
Водночас третина респондентів (33%) проти того, щоб Естонія приймала біженців із України. Ще 10% не мають думки з цього питання.
Серед опитаних, які мають матеріальні труднощі, прийом біженців в Естонії підтримували 42%, а серед тих, у кого таких проблем не було, доброзичливими виявилися 66%.
Попереднє опитування у травні показало, що 73% мешканців були згодні, щоб Естонія надавали прихисток українцям.
Опитування Turu-uuringute проводилося з 7 по 12 вересня, у ньому взяли участь 1510 осіб у віці 15 років та старше по всій Естонії.
Нагадаємо, ми писали про результати опитування, скільки поляків підтримують припинення підтримки українців. Про можливе припинення пільг раніше заявили у польському уряді.
Також ми писали, чому ставлення поляків до українських біженців погіршується. Хоча більшість зберігають доброзичливість до українців, частка людей із негативними настроями зростає.
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