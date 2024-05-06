Ударом знищили вулицю. РФ вперше скинула на Харківську область перероблену ФАБ-1500

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони", - йдеться в повідомленні Болвінова.

Він зауважує, що в даному прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих жителів і не було жодного військового.

"ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака", - пояснив слідчий.

Він підкресли, що озброєння такої потужності проти населення Харківської області росіяни використали вперше.

"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару", - йдеться в повідомленні.