Ударом знищили вулицю. РФ вперше скинула на Харківську область перероблену ФАБ-1500
Росіяни вдарили переобладнаними ФАБ-1500 по території Куп'янського району Харківської області, знищивши цілу вулицю. Внаслідок удару загинула літня жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook.
"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони", - йдеться в повідомленні Болвінова.
Він зауважує, що в даному прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих жителів і не було жодного військового.
"ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака", - пояснив слідчий.
Він підкресли, що озброєння такої потужності проти населення Харківської області росіяни використали вперше.
"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Харкова
Зауважимо, обстріли Харкова та області розпочалися з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року. З того часу місто зазнає регулярних бомбардувань та обстрілів з боку російських військ.
Протягом цього часу Харківська область стала однією з найбільш постраждалих від агресивної війни РФ. Багато житлових будинків, шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів зруйновані або пошкоджені.
Нагадаємо, що 5 травня 2024 року російські окупанти завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, приватні будівлі та автомобілі.
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