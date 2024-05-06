Ударом уничтожили улицу. РФ впервые сбросила на Харьковскую область переделанную ФАБ-1500

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следователя управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook .

"Дрогнулось все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны", - говорится в сообщении.

Он отмечает, что в данной пограничной деревне осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного.

"ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета", – пояснил следователь.

Он подчеркнул, что вооружение такой мощи против населения Харьковской области россияне использовали впервые.

"Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара", - говорится в сообщении.