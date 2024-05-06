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Ударом уничтожили улицу. РФ впервые сбросила на Харьковскую область переделанную ФАБ-1500

Харьковская область Купянск, Понедельник 06 мая 2024 11:26
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Ударом уничтожили улицу. РФ впервые сбросила на Харьковскую область переделанную ФАБ-1500 Фото: россияне одним ударом переработанной ФАБ уничтожили улицу в Харьковской области (www.facebook.com/Сергей Болвинов)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне ударили переоборудованными ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу. В результате удара погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следователя управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"Дрогнулось все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны", - говорится в сообщении.

Он отмечает, что в данной пограничной деревне осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного.

"ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета", – пояснил следователь.

Он подчеркнул, что вооружение такой мощи против населения Харьковской области россияне использовали впервые.

"Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара", - говорится в сообщении.

Фото: уничтоженная улица войсками РФ в селе Моначиновка Харьковской области (www.facebook.com/Сергей Болвинов)

Обстрелы Харькова

Отметим, обстрелы Харькова и области начались с первых часов полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года. С тех пор город подвергается регулярным бомбардировкам и обстрелам со стороны российских войск.

За это время Харьковская область стала одной из наиболее пострадавших от агрессивной войны РФ. Многие жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты разрушены или повреждены.

Напомним, что 5 мая 2024 года российские кафиры нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, частные здания и автомобили.

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Купянск Война России против Украины
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